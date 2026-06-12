В ОАЭ задержали россиянку, обманувшую в Ростове людей на 322 млн рублей

Россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве, выдали России из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.
По данным ведомства, с 2003 по 2009 год женщина руководила коммерческой фирмой. Вместе с мужем и сотрудниками она собирала деньги на строительство пяти многоквартирных домов в Ростове, не имея на это необходимых разрешений.
В итоге злоумышленники обманули 235 дольщиков, причинив им ущерб на сумму более 322 млн рублей. После этого супруги скрылись в ОАЭ.
Благодаря сотрудничеству с зарубежными коллегами женщину удалось вернуть на родину для привлечения к уголовной ответственности.
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