В Самарской области нашли очаги двух смертельно опасных инфекций

В Самарской области обнаружены очаги смертельно опасных болезней. В двух населенных пунктах региона ввели карантин. Об этом сообщает «Самарская газета».
В поселке Лебедь города Кинель на личном подворье нашли очаг бешенства животных. Неблагополучной признана территория в радиусе 500 метров от этого места.
С 11 июня введён карантин из-за бруцеллёза крупного рогатого скота в селе Новокуровка Хворостянского района. Неблагоприятной признана территория в границах сел Новокуровка, Михайло-Лебяжье, Елань и железнодорожной станции Чагра.
Согласно указу, подписанному губернатором Вячеславом Федорищевым, в зоне карантина запрещается лечить больных животных, вывозить восприимчивых к заболеванию зверей, содержать вместе здоровых и зараженных, а также пасти коров из разных стад на одном пастбище. Кроме того, запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением людей и скота.