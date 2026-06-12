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В Самарской области нашли очаги двух смертельно опасных инфекций

Карантин объявили в Кинеле и Хворостянском районе.

В Самарской области обнаружены очаги смертельно опасных болезней. В двух населенных пунктах региона ввели карантин. Об этом сообщает «Самарская газета».

В поселке Лебедь города Кинель на личном подворье нашли очаг бешенства животных. Неблагополучной признана территория в радиусе 500 метров от этого места.

С 11 июня введён карантин из-за бруцеллёза крупного рогатого скота в селе Новокуровка Хворостянского района. Неблагоприятной признана территория в границах сел Новокуровка, Михайло-Лебяжье, Елань и железнодорожной станции Чагра.

Согласно указу, подписанному губернатором Вячеславом Федорищевым, в зоне карантина запрещается лечить больных животных, вывозить восприимчивых к заболеванию зверей, содержать вместе здоровых и зараженных, а также пасти коров из разных стад на одном пастбище. Кроме того, запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением людей и скота.