В Самарской области нашли очаги двух смертельно опасных инфекций

Согласно указу, подписанному губернатором Вячеславом Федорищевым, в зоне карантина запрещается лечить больных животных, вывозить восприимчивых к заболеванию зверей, содержать вместе здоровых и зараженных, а также пасти коров из разных стад на одном пастбище. Кроме того, запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением людей и скота.