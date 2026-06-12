Более 500 литров алкоголя без акциза изъяли у жителя Успенского района

В Успенском районе 49-летний местный житель решил разбогатеть на незаконной торговле спиртным. Сначала он закупил партию алкоголя у случайного продавца, торговавшего из фургона на трассе в Новокубанском районе, а затем перепродал товар знакомым. Сделки проводились в розницу, без лицензии и обязательной маркировки.