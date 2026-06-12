Более 500 литров алкоголя без акциза изъяли у жителя Успенского района

В Успенском районе 49-летний местный житель решил разбогатеть на незаконной торговле спиртным. Сначала он закупил партию алкоголя у случайного продавца, торговавшего из фургона на трассе в Новокубанском районе, а затем перепродал товар знакомым. Сделки проводились в розницу, без лицензии и обязательной маркировки.
Преступную схему раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе оперативных мероприятий у «предпринимателя» изъяли более 540 литров спиртного, стоимость которого оценивается в 165 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ уже направлено в суд. Теперь бутлегеру грозит до трех лет лишения свободы.