Несколько машин в кювете, образовалась пробка: Массовая авария произошла на трассе А-120 под Гатчиной

Массовое ДТП произошло на трассе под Гатчиной около полудня 12 июня. В праздничный день на дороге федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное кольцо», в районе деревня Пустошка, в аварию попали по меньшей мере три машины. Судя по видео с места ДТП, которое прислал читатель «КП-Петербург», два разбитых автомобиля оказались в кювете, еще один стоит раскуроченный на проезжей части. На месте работает полиция. Из-за аварии на двухполосной трассе образовалась пробка, о пострадавших официальная информация не поступала.