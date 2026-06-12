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Несколько машин в кювете, образовалась пробка: Массовая авария произошла на трассе А-120 под Гатчиной

Массовая авария произошла на трассе А-120 под Гатчиной в День России.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП произошло на трассе под Гатчиной около полудня 12 июня. В праздничный день на дороге федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное кольцо», в районе деревня Пустошка, в аварию попали по меньшей мере три машины. Судя по видео с места ДТП, которое прислал читатель «КП-Петербург», два разбитых автомобиля оказались в кювете, еще один стоит раскуроченный на проезжей части. На месте работает полиция. Из-за аварии на двухполосной трассе образовалась пробка, о пострадавших официальная информация не поступала.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что водителя премиального Порше поймали в Сертолово с крупной партией наркотиков в салоне. Выяснилось, что он ранее судим и скрывается от обязательных работ.

— Используя поддельный лист временной нетрудоспособности, 45-летний водитель избегал исполнения назначенных ему исправительных работ и занимался сбытом наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.