В Ростове загорелся двухэтажный частный дом, пожар локализован

Днем 12 июня в Пролетарском районе Ростова-на-Дону загорелся двухэтажный частный дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Пожар вспыхнул на Гранитной, 68. Огнем охвачена кровля двухэтажного частного жилого дома, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Площадь пожара составила 60 кв. метров. К 16:02 пламя локализовали, сейчас тушение продолжается. На месте от МЧС задействовали 22 человека и шесть единиц техники.
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