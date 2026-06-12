Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове загорелся двухэтажный частный дом, пожар локализован

Горит кровля дома: на улице Гранитной в Ростове вспыхнул пожар.

Источник: Комсомольская правда

Днем 12 июня в Пролетарском районе Ростова-на-Дону загорелся двухэтажный частный дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Пожар вспыхнул на Гранитной, 68. Огнем охвачена кровля двухэтажного частного жилого дома, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Площадь пожара составила 60 кв. метров. К 16:02 пламя локализовали, сейчас тушение продолжается. На месте от МЧС задействовали 22 человека и шесть единиц техники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше