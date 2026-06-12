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В Краснодаре взорвалась трансформаторная будка

В результате ЧП без света остались жители нескольких улиц.

В Краснодаре в микрорайоне Образцово взорвалась трансформаторная будка, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент напугал местных жителей. По их словам, из-за ударной волны в некоторых квартирах даже посыпалась штукатурка.

В результате ЧП жители нескольких улиц остались без света. Отключения электричества коснулись домов на улицах Адмирала Пустошкина, Бульваре Адмиралтейском и на Адмирала Макарова.

Кроме того, в результате аварий на электролиниях в Краснодаре без света остались жители улиц Братьев Черников, Вологодской, Геодезической, Атамана Головатого, Екатериновской, Ивановской, Крыловской, Леушковской, Лучезарной, Мариупольской, Марьянской, Незамаевской, Оренбургской, Павловской, Приазовской, Роговской, Североморской, Семигорской, Сергиевской, Уссурийской, Хрустальной, Чепигинской и Яснополянской.