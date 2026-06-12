Не стало заместителя директора Ботанического сада ННГУ Татьяны Хрыновой

Татьяне Рудольфовне было 67 лет. Практически вся её профессиональная жизнь была связана с Ботаническим садом ННГУ. Здесь она проработала около 50 лет, занимаясь как научной деятельностью, так и организационной работой. Коллеги вспоминают её как человека, который одинаково успешно решал сложные задачи, поддерживал научные исследования и помогал сотрудникам в повседневной работе.