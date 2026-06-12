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Последствия ливня и града в Краснодаре устраняют коммунальщики

Спецтехника и спасатели работают на улицах Краснодара после ливня.

Сейчас в Ричмонде: +34° 5 м/с 44% 754 мм рт. ст. +31°
Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре ликвидируют последствия сильного дождя и града. Сейчас спецтехника задействована в Музыкальном микрорайоне, на улицах Ратной Славы и Аксайской (дом 48), на Московской (дом 140), а также в районе Вишняковского моста. Из-за масштабного разлива воды движение транспорта временно ограничено на участке улицы Московской до улицы Петра Метальникова.

«К ликвидации последствий непогоды привлечены 32 специалиста, 33 единицы спецтехники и 16 мотопомп. Ситуацию непрерывно контролируют коммунальные службы и Служба спасения», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Днем 12 июня на столицу Кубани обрушился ливень, к которому затем присоединился град. Осадки выпали в таком количестве, что затопили улицы.