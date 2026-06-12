Последствия ливня и града в Краснодаре устраняют коммунальщики

В Краснодаре ликвидируют последствия сильного дождя и града. Сейчас спецтехника задействована в Музыкальном микрорайоне, на улицах Ратной Славы и Аксайской (дом 48), на Московской (дом 140), а также в районе Вишняковского моста. Из-за масштабного разлива воды движение транспорта временно ограничено на участке улицы Московской до улицы Петра Метальникова.