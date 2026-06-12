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Часть южного берега Крыма обесточена

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. Пять населенных пунков на южном берегу Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Ялты.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, без электричества частично остались пгт Понизовка, пгт Симеиз, село Оползневое, пгт Кацивели, пгт Никита. Работает аварийная бригада.

Ранее в пятницу в связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Симферополь и Симферопольского района.

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