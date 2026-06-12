В воронежской Россоши мужчина получил 12 суток за мат и неповиновение полиции

В конце мая в одном из общественных мест Россоши Воронежской области местный житель устроил скандал. Мужчина громко ругался нецензурной бранью на глазах у прохожих. На замечания людей он не реагировал, а когда подъехали сотрудники полиции и потребовали прекратить безобразие — продолжил хулиганить. Об этом 11 июня рассказали в суде.