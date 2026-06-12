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В воронежской Россоши мужчина получил 12 суток за мат и неповиновение полиции

Он не реагировал на законные требования.

Источник: Комсомольская правда

В конце мая в одном из общественных мест Россоши Воронежской области местный житель устроил скандал. Мужчина громко ругался нецензурной бранью на глазах у прохожих. На замечания людей он не реагировал, а когда подъехали сотрудники полиции и потребовали прекратить безобразие — продолжил хулиганить. Об этом 11 июня рассказали в суде.

В итоге на нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ — это мелкое хулиганство, которое сопровождалось ещё и неповиновением представителям власти.

В суде мужчина свою вину признал. Он рассказал, что нигде не работает, не женат, детей нет, а из тяжёлого — хронические болезни и не одна судимость за плечами.

Судья выслушал стороны, изучил материалы и принял решение — отправить хулигана под административный арест на 12 суток.