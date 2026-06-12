Семь часов ожидания в Сочи: «Уральские авиалинии» раскрыли причины задержки рейса в Анталью

Рейс U6−1597 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший перелет из Челябинска в Анталью, был вынужден совершить незапланированную посадку в Сочи из-за резкого ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок.
Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», во время полета женщине потребовалась медицинская помощь. Экипаж оперативно оказал ей первую помощь, однако самочувствие пассажирки не улучшилось. На борту находились медики, которые после осмотра пришли к выводу, что ей необходима срочная госпитализация.
В связи с возникшей ситуацией командир воздушного судна принял решение направить самолет в ближайший аэропорт. После приземления в Сочи пассажирку передали прибывшей бригаде скорой помощи.
Однако продолжить полет сразу после завершения медицинских процедур самолет не смог. По данным пресс-службы перевозчика, в период нахождения лайнера в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на выполнение полетов. Из-за этого воздушное судно оставалось на земле более семи часов, что существенно увеличило общее время путешествия пассажиров.
В компании отметили, что вынужденная стоянка в Сочи отразилась не только на этом рейсе, но и на дальнейшей эксплуатации самолета. Сдвиг графика затронул несколько последующих маршрутов, которые должны были выполняться этим же бортом. Изменения коснулись рейсов Анталья — Волгоград, Волгоград — Анталья и Анталья — Москва, запланированных на 11 июня, а также части программы полетов на следующий день.
Согласно данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Челябинска 11 июня в 03:52 по местному времени. В аэропорту Сочи лайнер приземлился в 05:49 мск. После снятия ограничений борт смог продолжить маршрут только в 14:04, а в Анталью прибыл в 15:50.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» подчеркнули, что перевозчик контролирует выполнение всех предусмотренных правил обслуживания пассажиров в случае задержек и принимает необходимые меры для восстановления расписания.