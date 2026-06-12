Семь часов ожидания в Сочи: «Уральские авиалинии» раскрыли причины задержки рейса в Анталью

В компании отметили, что вынужденная стоянка в Сочи отразилась не только на этом рейсе, но и на дальнейшей эксплуатации самолета. Сдвиг графика затронул несколько последующих маршрутов, которые должны были выполняться этим же бортом. Изменения коснулись рейсов Анталья — Волгоград, Волгоград — Анталья и Анталья — Москва, запланированных на 11 июня, а также части программы полетов на следующий день.