Композитор Владимир Сапожников погиб в ДТП в Петербурге

За рулем автомобиля находилась супруга композитора — 74-летняя Лариса Воронцовская, выпускница теоретико-композиторского факультета Петербургской консерватории. Она выжила в аварии, однако была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации больницы в Сестрорецке.