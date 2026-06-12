Композитор Владимир Сапожников погиб в ДТП в Петербурге

Инцидент произошел, когда музыкант возвращался домой после концерта. Сапожников, которому был 81 год, находился на пассажирском сиденье. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.
За рулем автомобиля находилась супруга композитора — 74-летняя Лариса Воронцовская, выпускница теоретико-композиторского факультета Петербургской консерватории. Она выжила в аварии, однако была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации больницы в Сестрорецке.
Как следует из заявления Северо-Западной транспортной прокуратуры, ДТП произошло 11 июня на железнодорожном переезде станции Лисий Нос. Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Прокуратура организовала проверку по факту данного происшествия.