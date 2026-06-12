В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный частный дом. По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание произошло днём 12 июля на улице Гранитной.
Огонь охватил кровлю здания.
Площадь пожара составила 60 кв. метров. К 16:02 пламя удалось локализовать. На месте от ЧП работали 22 человека и шесть единиц техники.
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