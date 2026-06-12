Просроченные товары выявлены на автозаправках в Брестской области

Как отметили в МАРТ, число объектов, где была выявлена «просрочка», уменьшилось. В феврале ведомство проводило такие же мероприятия и обнаружило объекты с нарушениями в Гомельской и Могилевской областях. Сейчас выявили «просрочку» только в Брестской области.