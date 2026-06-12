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Просроченные товары выявлены на автозаправках в Брестской области

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обнаружило просроченные товары на АЗС в Брестской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

Специалисты провели контрольные мероприятия в торговых объектах и объектах общественного питания при автозаправочных станциях по всей стране.

Как отметили в МАРТ, число объектов, где была выявлена «просрочка», уменьшилось. В феврале ведомство проводило такие же мероприятия и обнаружило объекты с нарушениями в Гомельской и Могилевской областях. Сейчас выявили «просрочку» только в Брестской области.

«Так, РУП “Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт”, ООО “ЛУКОЙЛ Белнефтепродукт” получили предписания приостановить продажу товаров с истекшим сроком годности (консервы, сушено-вяленая рыба)», — говорится в сообщении.

В МАРТ отметили, что в ходе мониторинга почти в половине проверенных объектов были обнаружены и другие нарушения законодательства — направлены соответствующие рекомендации.

Концерн «Белнефтехим» проинформирован о выявленных нарушениях и недостатках, добавили в мирнистерстве.

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