Просроченные товары выявлены на автозаправках в Брестской области

Специалисты провели контрольные мероприятия в торговых объектах и объектах общественного питания при автозаправочных станциях по всей стране.
Как отметили в МАРТ, число объектов, где была выявлена «просрочка», уменьшилось. В феврале ведомство проводило такие же мероприятия и обнаружило объекты с нарушениями в Гомельской и Могилевской областях. Сейчас выявили «просрочку» только в Брестской области.
«Так, РУП “Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт”, ООО “ЛУКОЙЛ Белнефтепродукт” получили предписания приостановить продажу товаров с истекшим сроком годности (консервы, сушено-вяленая рыба)», — говорится в сообщении.
В МАРТ отметили, что в ходе мониторинга почти в половине проверенных объектов были обнаружены и другие нарушения законодательства — направлены соответствующие рекомендации.
Концерн «Белнефтехим» проинформирован о выявленных нарушениях и недостатках, добавили в мирнистерстве.