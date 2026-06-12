15-летней девочке оторвало руку на производстве в Колтушах

«Были иссечены явно нежизнеспособные и размозжённые мягкие ткани культи правой кисти. К сожалению, травма станком не позволила полностью сохранить все элементы, однако максимально работы были выполнены и позволили сохранить руку, дальше потребуется длительное наблюдение и решения по реабилитации», — сообщили в пресс-службе университета, описав действия врачей по спасению конечности подростка.