15-летней девочке оторвало руку на производстве в Колтушах

Свыше трёх часов врачи Педиатрического университета боролись за то, чтобы спасти руку пятнадцатилетней школьнице. У ребёнка оторвало кисть — рука попала между валиками станка на производстве в посёлке Колтуши Ленинградской области.
Несмотря на то, что на производстве сделали максимум возможного для помощи сотруднику, доставленные отдельно части раздробленной руки имели множественные повреждения костей и мягких тканей.
«Были иссечены явно нежизнеспособные и размозжённые мягкие ткани культи правой кисти. К сожалению, травма станком не позволила полностью сохранить все элементы, однако максимально работы были выполнены и позволили сохранить руку, дальше потребуется длительное наблюдение и решения по реабилитации», — сообщили в пресс-службе университета, описав действия врачей по спасению конечности подростка.
«Под сочетанной анестезией (общей и проводниковой) был выполнен хирургический туалет антисептиками раневой поверхности имеющейся культи правого предплечья. Культя правой кисти была представлена основаниями пястных костей и костями запястья, лишенными кожного покрова с размозжёнными мышцами. Кожные лоскуты после травмы были истончены, осаднены, кровоток в них отсутствовал».