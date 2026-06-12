Экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука попытались взорвать в Новой Москве

— Оно целенаправленно было направлено на вход. Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально там две-три секунды. У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошел мимо меня, — рассказал Пинчук в беседе с порталом «Царьград».