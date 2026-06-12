Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожены еще два БПЛА, летевших к столице

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в направлении Москвы. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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