В Новой Москве пытались подорвать бывшего министра госбезопасности ДНР Пинчука

«Оно (взрывное устройство.— “Ъ”) целенаправленно было направлено на вход. Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально там две-три секунды. У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошел мимо меня», — приводит «Царьград» слова господина Пинчука.