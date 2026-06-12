Mash: Молния ударила в девушку, отдыхавшую на пляже в Подмосковье

4 января в Южно-Африканской Республике два посетителя ежегодного фестиваля Di Trupa, который состоялся 3 января, погибли от удара молнии и более ста пострадали. Всего специалисты госпитализировали 49 человек, из них 13 пациентов в критическом состоянии перевели на лечение в столичную провинцию Гаутенг.