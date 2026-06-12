Электросамокатчик ночью выехал на МКАД и попал под фуру

На МКАД произошло первое в РФ ДТП на автомагистрали со скоростным лимитом 100 километров в час. Мужчина на самокате попал под фуру, ему раздробило ногу. Об этом 12 июня сообщило ИА «Регнум».
Авария случилась минувшей ночью на втором километре кольцевой дороги. Самокатчик двигался то по крайней правой полосе, то по обочине. В какой-то момент он попал под грузовик.
Водитель фуры смог сразу затормозить после столкновения. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Хирургам предстоит попытаться спасти раздробленную левую ногу, собрав её из повреждённых фрагментов.
Это первый подобный инцидент на скоростной магистрали с момента появления электросамокатов в России, отметили в агентстве. Обстоятельства аварии выясняются.
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