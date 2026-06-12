Взрыв в доме первого главы МГБ ДНР Пинчука произошёл после визита курьера

Андрею Пинчуку 48 лет. В июле 2014 года, в самый разгар вооружённого конфликта в Донбассе, он основал и возглавил Министерство государственной безопасности ДНР, став первым руководителем этой спецслужбы. Пинчук занимал должность до 2015 года. За создание и руководство ведомством ему было присвоено звание Героя республики. В дальнейшем он сосредоточился на общественной деятельности и политической экспертизе.