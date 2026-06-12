Три человека пострадали в серьезном ДТП в центре Волгограда

Трое волгоградок пострадали при столкновении иномарок в центре города.
Авария на пересечении проспекта Ленина и улицы 13-й Гвардейской дивизии в сторону Краснооктябрьского района произошла сегодня вечером. По информации регионального Главка МВД, на оживленном перекрестке столкнулись Skoda и Toyota.
— В ДТП пострадали три человека. Одна из них — 45-летняя женщина — получила помощь врачей на месте и отказалась от госпитализации, — прокомментировали в областном комитете здравоохранения. — Двух 69-летних волгоградок отправили в больницу № 25. Их состояние сейчас уточняется.
Фото Павла Мирошкина.