Три человека пострадали в серьезном ДТП в центре Волгограда

— В ДТП пострадали три человека. Одна из них — 45-летняя женщина — получила помощь врачей на месте и отказалась от госпитализации, — прокомментировали в областном комитете здравоохранения. — Двух 69-летних волгоградок отправили в больницу № 25. Их состояние сейчас уточняется.