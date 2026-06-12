Взрыв разрушил спортзал в Амстердаме, есть раненые

Сразу после происшествия спасатели извлекли из-под завалов семерых пострадавших. Двоих пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии. К утру появились признаки того, что внутри повреждённой конструкции ещё кто-то есть. На место стянули дроны и кинологов, а из-за угрозы нового обрушения решено задействовать кран для частичной разборки строения. По оценкам властей, спасательные работы могут затянуться как минимум до вечера.