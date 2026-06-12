Новый кит-пленник у берегов Мурманской области запутался серьёзнее, чем спасённый ранее Станислав

Кит, запутавшийся, в Баренцевом море. Видео © Telegram / Губернатор Чибис.
Животное со свежими ранами заметили у села Териберка, а позже оно переместилось к острову Кильдин. Эксперты провели оценку состояния млекопитающего и направили заключение в Росприроднадзор.
По словам Куницы, сейчас ситуация гораздо опаснее, чем во время спасения кита Станислава два года назад. Тогда, в июне 2024-го, операция по вызволению гиганта из рыболовных сетей в Баренцевом море длилась почти неделю и завершилась успешно. Сейчас же характер повреждений внушает серьёзные опасения.
«С одной стороны, ситуация с новым китом выглядит несколько более обнадёживающей: к такому животному немного выше шансы безопасно подойти с нужной стороны и срезать верёвку. С другой стороны, этот тип запутывания значительно серьёзнее и представляет большую угрозу для жизнедеятельности кита», — пояснила специалист.
Верёвка блокирует работу обоих грудных плавников. Из-за этого гигантский пленник вынужден полагаться только на хвост и корпус, чтобы не уйти под воду и добывать корм. Его пTпо акватории замедлены.
Разрешение от надзорного ведомства уже получено. К руководству процессом привлекли проректора по научной и инновационной деятельности вуза Антона Юрманова, срочно вернув его из экспедиции краеведческого музея. Компания «Трескодер» выделила катера и жилье для участников миссии.
Для помощи на Кольский полуостров вылетает отряд сертифицированных специалистов «Друзья океана» с Сахалина. Именно они распутывали Станислава в 2024 году. Старт операции назначен на 13 июня, все приготовления завершены. Действия ведутся при поддержке Фонда защитников природы.
Напомним, Life.ru рассказывал, что в Мурманской области готовятся к проведению спасательной операции по вызволению кита, который запутался в рыболовных сетях в Баренцевом море. В Сети появились кадры, где видно, как одна из верёвок врезалась в тело заплутавшего исполина.
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