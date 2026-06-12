Новый кит-пленник у берегов Мурманской области запутался серьёзнее, чем спасённый ранее Станислав

По словам Куницы, сейчас ситуация гораздо опаснее, чем во время спасения кита Станислава два года назад. Тогда, в июне 2024-го, операция по вызволению гиганта из рыболовных сетей в Баренцевом море длилась почти неделю и завершилась успешно. Сейчас же характер повреждений внушает серьёзные опасения.