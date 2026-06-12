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Силы ПВО отразили налёт 185 украинских дронов днём 12 июня

За день 12 июня российские военные ликвидировали 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Такие цифры приводит Министерство обороны РФ.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны работали в период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени.

Техника противника была перехвачена и уничтожена над территориями двенадцати субъектов РФ. В списке значатся Брянская, Смоленская, Калужская, Орловская, Курская, Белгородская, Тульская, Рязанская, Тверская, Новгородская и Московская области. Также дроны сбивали над Крымом и акваторией Азовского моря.

Отмечается, что все ликвидированные цели относились к самолётному типу. Информация о последствиях на земле и возможных пострадавших не поступала.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что модернизация всех видов противовоздушной обороны будет продолжена. Глава государства подчеркнул необходимость уделить особое внимание угрозе самолётных беспилотников, активно применяемых киевским режимом. В связи с этим, по его словам, системы ПВО должны непрерывно совершенствоваться, чтобы эффективно поражать различные типы целей на любых высотах.

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