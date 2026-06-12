Baza: Жительница Петербурга ослепла во время массажа ног во Вьетнаме

— На сеансе она села в плетеное кресло, откинулась назад и уперлась затылком в спинку. Как только закончился массаж, она открыла глаза и поняла, что почти ничего не видит: перед ней были лишь световые пятна и размытые силуэты. В течение двух часов слепоты она не могла вызвать такси и ориентировалась вслепую. После этого зрение восстановилось, но не полностью, — говорится в публикации.