Baza: Жительница Петербурга ослепла во время массажа ног во Вьетнаме

Жительница Санкт-Петербурга по имени Дарья рассказала, что после массажа ног во Вьетнаме она ослепла на два часа, из-за чего ей приходилось ориентироваться вслепую. Российские врачи объяснили ей, что причиной стало неудобное положение головы при процедуре, из-за которого нарушилось кровоснабжение глаз. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила Baza.
— На сеансе она села в плетеное кресло, откинулась назад и уперлась затылком в спинку. Как только закончился массаж, она открыла глаза и поняла, что почти ничего не видит: перед ней были лишь световые пятна и размытые силуэты. В течение двух часов слепоты она не могла вызвать такси и ориентировалась вслепую. После этого зрение восстановилось, но не полностью, — говорится в публикации.
После возвращения в Россию врачи рассказали девушке, что при своевременном обращении были бы шансы скорректировать ситуацию. В результате неудачной процедуры ее зрение ухудшилось с минус 1,5 до минус 2 и минус 2,25, а на левом глазу усилился астигматизм. При этом, по словам специалистов, подобное иногда происходит и после мытья головы в парикмахерских, передает Telegram-канал.
12 ноября 2025 года СМИ сообщили, что 51-летняя предпринимательница Навкиран Диллон-Бирн подала в суд на частную клинику в Лондоне после того, как потеряла зрение на фоне лечения бесплодия. В своем заявлении женщина обвинила врачей в том, что они не предупредили ее о возможных рисках дополнительной терапии.