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Силы ПВО сбили 185 беспилотников над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 185 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Средства ПВО уничтожили 185 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице с начала суток было сбито 25 беспилотников.

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