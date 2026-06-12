Силы ПВО сбили 185 беспилотников над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 185 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице с начала суток было сбито 25 беспилотников.
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