«Вычислили менее, чем за сутки»: в Крыму задержали мужчину, снимавшего военные бензовозы для Украины

«Сегодня утром во вражеских украинских телеграм-каналах появилось видео о движении военного автомобиля из выезда из города Керчи, снятое одним из жителей региона. По данному факту в кратчайшие сроки в результате совместных оперативных мероприятий УФСБ и УМВД России “Керченское” установлен и при силовой поддержке ОМОН “Грифон” задержан гражданин РФ 1974 года рождения, который осуществил видеофиксацию автомобиля и отправил видео за рубеж. Сделал это он в День России, что, думаю, еще более мерзко и кощунственно», — рассказал подробности Олег Крючков.