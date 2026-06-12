Молния ударила девушку в грудь на подмосковном пляже

Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков предупреждал, что во время грозы не стоит пользоваться мобильными телефонами и другой электроникой. По его словам, попытки приблизиться к шаровой молнии или сфотографировать ее могут быть опасны для жизни, а встреча с этим редким природным явлением в отдельных случаях заканчивается тяжелыми травмами или гибелью людей.