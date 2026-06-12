Молния ударила девушку в грудь на подмосковном пляже

В Подмосковье девушка получила тяжелые травмы после удара молнии во время грозы. Инцидент произошел на пляже в деревне Подрезово (городской округ Мытищи), сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, девушка находилась у водоема, когда начался дождь. Пытаясь укрыться от непогоды, она встала под дерево, в которое спустя некоторое время ударила молния.
В итоге девушка получила ожог третьей степени в области груди и аритмогенный шок. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в больницу.
Сейчас девушка находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков предупреждал, что во время грозы не стоит пользоваться мобильными телефонами и другой электроникой. По его словам, попытки приблизиться к шаровой молнии или сфотографировать ее могут быть опасны для жизни, а встреча с этим редким природным явлением в отдельных случаях заканчивается тяжелыми травмами или гибелью людей.