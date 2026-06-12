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Зоопарк в чемодане: Дубайские инспекторы нашли в багаже целый террариум с исчезающими видами

Крупную партию живого контрабандного груза выявили в аэропорту Дубая. Таможенники обнаружили в багаже одного из пассажиров 223 экземляра редких животных, сообщает эмиратское агентство WAM.

Источник: Life.ru

Подозрение у инспекторов вызвал чемодан, который никто не востребовал. Тщательный досмотр содержимого превратился в настоящую инвентаризацию фауны: внутри находились 129 ящериц, 36 скорпионов, восемь змей и 50 лягушек. Все они были разных габаритов и относились к различным видам.

По данным агентства, часть изъятого предположительно подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. Теперь находка передана профильному министерству по изменению климата и окружающей среде ОАЭ для дальнейших процедур.

Ранее суд в Подмосковье оштрафовал россиянина и постановил конфисковать у него 330 незадекларированных бриллиантов. Камни мужчина попытался провезти из Дубая через «зелёный» коридор, прибыв ночным рейсом в Шереметьево. Наличие драгоценностей он не указал, однако таможня уже располагала оперативной информацией, и пассажира остановили для проверки.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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