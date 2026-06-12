Ногу собрали в пакет: В России произошло первое ДТП с электросамокатом на скоростной трассе

Водитель двухколёсного транспорта двигался хаотично: он перестраивался из крайней правой полосы на обочину и обратно.
В один из таких моментов проезжавшая мимо фура задела электросамокатчика. Шофёр грузовика среагировал мгновенно и ударил по тормозам сразу после того, как ощутил толчок в кузов.
Травмы оказались крайне тяжёлыми. Как рассказал источник агентства, левая нога пострадавшего была фактически полностью раздроблена.
Прибывшие на место происшествия медики собрали повреждённые фрагменты конечности в пакет. Их передадут хирургам, которые предпримут попытку сохранить ногу.
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