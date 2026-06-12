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Ногу собрали в пакет: В России произошло первое ДТП с электросамокатом на скоростной трассе

В России произошло первое ДТП с электросамокатом на трассе, где скоростной лимит составляет 100 км/ч. Как пишет Regnum, Авария случилась около часа ночи на втором километре МКАД.

Источник: Life.ru

Водитель двухколёсного транспорта двигался хаотично: он перестраивался из крайней правой полосы на обочину и обратно.

В один из таких моментов проезжавшая мимо фура задела электросамокатчика. Шофёр грузовика среагировал мгновенно и ударил по тормозам сразу после того, как ощутил толчок в кузов.

Травмы оказались крайне тяжёлыми. Как рассказал источник агентства, левая нога пострадавшего была фактически полностью раздроблена.

Прибывшие на место происшествия медики собрали повреждённые фрагменты конечности в пакет. Их передадут хирургам, которые предпримут попытку сохранить ногу.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.