Пострадавшей от рук отца жительнице Оренбурга потребовалась операция

Сейчас муж пострадавшей вместе с маленьким сыном ждёт утра. Мужчине приходится сохранять спокойствие ради ребенка, несмотря на произошедшее. К счастью, во время трагедии, когда, по данным следствия, отец напал на жену и дочь, внук находился в другом месте.