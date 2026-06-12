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В Тюмени пятилетний ребёнок погиб, выпав из окна третьего этажа

В Тюмени пятилетний ребёнок выпал из окна высотки в районе Лесобаза — инцидент произошёл днём 12 июня. По свидетельствам очевидцев, ребёнок находился на третьем этаже.

Департамент здравоохранения подтвердил факт гибели и сообщил о попытках спасения.

«Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — приводит комментарий ведомства 72.RU.

Следствие начало проверку по факту смерти ребёнка. Правоохранители опрашивают соседей, родственников и очевидцев, чтобы установить обстоятельства трагедии. Детали уточняют.

Ранее врач предупредил, что москитная сетка не спасёт от падения ребёнка. По словам медика, у детей не должно быть лёгкого доступа к окну, поэтому нужно отодвинуть мебель и любые подставки подальше. Также нельзя открывать окна более чем на несколько сантиметров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.