В Тюмени пятилетний ребёнок погиб, выпав из окна третьего этажа

Ранее врач предупредил, что москитная сетка не спасёт от падения ребёнка. По словам медика, у детей не должно быть лёгкого доступа к окну, поэтому нужно отодвинуть мебель и любые подставки подальше. Также нельзя открывать окна более чем на несколько сантиметров.