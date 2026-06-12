Военкор Александр Коц опубликовал видео с места покушения на Пинчука

Организовано покушение было максимально просто: к загородному дому полковника приехал курьер маркетплейса и оставил посылку, а затем уехал. А после раздался взрыв. Посылка была напичкана поражающими элементами, а взрыв был направленным — точно в сторону входной двери дома Пинчука.