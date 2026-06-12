Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанина задержали за съемки бензовозов

В Крыму задержали мужчину, которого подозревают в съемке военной техники и передаче видеозаписи за пределы России.

В Крыму задержали мужчину, которого подозревают в съемке военной техники и передаче видеозаписи за пределы России. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, утром 12 июня в украинских Telegram-каналах появилось видео с движением военного бензовоза на выезде из Керчи. После публикации ролика сотрудники ФСБ и МВД установили личность автора записи и провели его задержание при поддержке бойцов ОМОН.

Как утверждает Крючков, задержанным оказался гражданин России 1974 года рождения. По версии правоохранителей, он снял видео военного автомобиля и отправил его за рубеж.

Советник главы Крыма заявил, что публикация подобных материалов может раскрывать информацию о действиях российских военных и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности транспортного сообщения на полуострове.

В настоящее время силовые структуры продолжают проверку. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и собрать материалы для принятия процессуального решения в отношении задержанного.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше