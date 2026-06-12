Крымчанина задержали за съемки бензовозов

В Крыму задержали мужчину, которого подозревают в съемке военной техники и передаче видеозаписи за пределы России. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Как утверждает Крючков, задержанным оказался гражданин России 1974 года рождения. По версии правоохранителей, он снял видео военного автомобиля и отправил его за рубеж.
Советник главы Крыма заявил, что публикация подобных материалов может раскрывать информацию о действиях российских военных и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности транспортного сообщения на полуострове.
В настоящее время силовые структуры продолжают проверку. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и собрать материалы для принятия процессуального решения в отношении задержанного.