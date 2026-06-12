Один человек погиб и десять ранены во время массовой стрельбы в Техасе

В больницу Midland Memorial доставили девять пострадавших, — сообщает администрация учреждения. Медики оценили состояние пятерых как стабильное, ещё четверых направили в операционную. Руководство закрыло больницу для посетителей и призвало местных жителей обращаться только в случае неотложной необходимости.