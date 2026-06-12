В Петербурге арестовали мужчину, спрятавшего наркотики необычным образом

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, которого обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков, спрятанной в грузе замороженного тунца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По версии следствия, Руслан Гриднев получил запрещенные вещества от сообщников и должен был организовать продажу. Для перевозки груз замаскировали среди партии замороженной рыбы и доставили в Большой порт Санкт-Петербурга.
Во время проверки правоохранители обнаружили в контейнере около 500 брикетов с наркотиками. После этого подозреваемого задержали.
На допросе мужчина признал вину. При этом он просил не отправлять его под стражу, ссылаясь на то, что воспитывает двоих несовершеннолетних детей.
Суд встал на сторону следствия и отправил Гриднева в СИЗО. Под арестом он останется как минимум до 9 августа.
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