В Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Режим «Беспилотная опасность» отменен на территории Нижегородской области, сообщается в приложении МЧС РФ.
«Внимание! На территории Ниж. обл. отменен режим “Беспилотная опасность”. При обнаружении обломков не приближаться к ним», — сказано в сообщении.
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