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Житель Брянской области погиб при ударе беспилотника

Два человека пострадали при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины в поселке Суземка Брянской области. Один из раненых умер в больнице, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Два человека пострадали при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины в поселке Суземка Брянской области. Один из раненых умер в больнице, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В Стародубе при ударе дрона пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь в больнице, сообщает в Telegram-канале господина Ковальчука. Врио губернатора пообещал оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшего.

12 июня над Брянской областью было сбито 62 беспилотников, сообщал оперштаб региона. В Новозыбкове был поврежден объект энергетической инфраструктуры.