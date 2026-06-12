В Тульской области объявляли ракетную опасность

ТУЛА, 12 июня. /ТАСС/. Угрозу ракетного удара объявляли на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность», — написал губернатор в «Максе».
Позже глава региона сообщил об отмене ракетной опасности.
В новость внесены изменения (23:11 мск) — добавлена информация об отмене ракетной опасности.
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