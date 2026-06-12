Четверо иностранцев напоили девочку-подростка водкой, а затем изнасиловали

В Бристольском коронном суде (Великобритания) рассматривается дело о групповом изнасиловании 17-летней девушки со стороны четверых мигрантов. Об этом сообщает издание Express UK, перевод выполнил aif.ru.
Обвиняемые — трое взрослых и один несовершеннолетний, приехавших из Афганистана. По версии обвинения, 21-летний Мехраб Сафи познакомился с девушкой в центре Бристоля. Затем он стал переписываться с ней, обменивался интимными фото и через несколько дней уговорил приехать к нему.
В ночь на 30 ноября 2025 года Сафи вызвал такси, которое забрало девушку из её дома в графстве Сомерсет и доставило в Бристоль. В доме в районе Сэйнт Уэрберс ей дали сигареты и водку. Затем её последовательно изнасиловали все четверо обвиняемых.
Мать девушки заявила об исчезновении дочери полиции, которая приехала утром и нашла её в вышеупомянутом доме. 16-летнего подростка из числа насильников арестовали на месте.
Трое взрослых скрылись, спрятавшись в грузовике, направлявшемся во Францию. Позже они были задержаны французскими властями и экстрадированы.
Потерпевшая сообщила прибывшей сотруднице полиции, что не ожидала группового контакта. Она пояснила, что из-за сильного опьянения не смогла оказать явного сопротивления.
Девушка добавила, что спала во время происходящего и активного согласия на половой акт не давала. На прямой вопрос сотрудницы органов девушка подтвердила, что расценивает случившееся именно как изнасилование.