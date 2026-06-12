Дроны ВСУ атаковали Брянскую область: есть жертвы

«В Стародубе в результате атаки FPV-дрона ранения получила мирная жительница. В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался», — написал он в «Максе».