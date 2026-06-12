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Дроны ВСУ атаковали Брянскую область: есть жертвы

В Брянской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадали мирные жители.

Источник: РИА "Новости"

В городе Стародубе ранение получила женщина, а в поселке Суземка были ранены двое местных жителей, один из которых впоследствии скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В Стародубе в результате атаки FPV-дрона ранения получила мирная жительница. В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался», — написал он в «Максе».