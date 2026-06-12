Эвакуировали FedEx и Amazon: Мощнейший пожар охватил склады медкомпании в США

Глава пожарной службы Трэйси Рэндалл Брэдли сообщил о проблемах при тушении — при проникновении в здание система пожаротушения не сработала, а в гидрантах не оказалось воды. Пламя охватило склад за полчаса, и на его тушение уйдут несколько дней. По оценке местных властей, этот пожар вошёл в четверку крупнейших складских пожаров в истории США.