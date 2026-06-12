В Большом порту Петербурга обнаружили партию тунца с кокаином

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов перехватили партию тунца, в которой была спрятана крупная контрабанда кокаина. Об этом сообщается в региональных СМИ.
В коробках с замороженной рыбой оперативники нашли полтысячи брикетов с кокаином. Закупку и транспортировку запрещенных веществ в Северную столицу организовал один из членов наркосиндиката, собиравшегося заняться дальнейшим сбытом груза.
Злоумышленника взяли с поличным на территории портового терминала. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, Дзержинский районный суд санкционировал его арест сроком на два месяца.
Задержанный не отрицает своей вины в попытке распространения наркотиков, однако просил суд не отправлять его под стражу, мотивируя это необходимостью содержать двоих несовершеннолетних детей.
Ранее сообщалось, что на Бали задержали гражданку России с 8 килограммами наркотических веществ.