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В Большом порту Петербурга обнаружили партию тунца с кокаином

В Санкт-Петербурге вскрылась партия нелегальная партия кокаина среди замороженной рыбы.

Источник: Аргументы и факты

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов перехватили партию тунца, в которой была спрятана крупная контрабанда кокаина. Об этом сообщается в региональных СМИ.

В коробках с замороженной рыбой оперативники нашли полтысячи брикетов с кокаином. Закупку и транспортировку запрещенных веществ в Северную столицу организовал один из членов наркосиндиката, собиравшегося заняться дальнейшим сбытом груза.

Злоумышленника взяли с поличным на территории портового терминала. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, Дзержинский районный суд санкционировал его арест сроком на два месяца.

Задержанный не отрицает своей вины в попытке распространения наркотиков, однако просил суд не отправлять его под стражу, мотивируя это необходимостью содержать двоих несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что на Бали задержали гражданку России с 8 килограммами наркотических веществ.