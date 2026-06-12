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Собянин: Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА, которые направлялись к столице. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА, которые направлялись к столице. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбиты два беспилотника, летевших на столицу, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

В ночь с 11 на 12 июня российские силы ПВО сбили 231 беспилотник ВСУ в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также над другими регионами страны.

12 июня украинские войска атаковали с помощью БПЛА здание администрации Энергодара и генераторы торговых точек в городе. В результате ударов никто не пострадал.

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