Собянин: Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА, которые направлялись к столице. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбиты два беспилотника, летевших на столицу, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
В ночь с 11 на 12 июня российские силы ПВО сбили 231 беспилотник ВСУ в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также над другими регионами страны.
12 июня украинские войска атаковали с помощью БПЛА здание администрации Энергодара и генераторы торговых точек в городе. В результате ударов никто не пострадал.