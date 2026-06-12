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Сорвавшегося со снежника туриста эвакуировали с горного перевала в КЧР

Мужчина из Нижнего Новгорода в составе группы проходил турмаршрут, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧЕРКЕССК, 12 июня. /ТАСС/. Спасатели в Карачаево-Черкесии оказали помощь туристу из Нижнего Новгорода, сорвавшемуся со снежника в районе перевала Федосеева. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в «Максе».

«Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева помогли травмированному мужчине, который сорвался со снежника в районе перевала Федосеева. Спасатели оказали первую помощь, спустили в поселок Архыз и передали врачам», — говорится в сообщении.

Турист из Нижнего Новгорода в составе группы проходил один из турмаршрутов. В подразделениях МЧС России не регистрировался, отметили в ведомстве.

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