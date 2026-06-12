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Силы ПВО сбили 27 БПЛА на пути к Москве с начала суток

Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число с начала суток было сбито 27 дронов.

Источник: РИА "Новости"

На месте падения работают спецслужбы, отметил господин Собянин в «Максе».

12 июня в аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьво — действовали ограничения на полеты. Аэропорты принимали и выпускали рейсы по согласованию с органами.

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