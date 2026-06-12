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Собянин сообщил о поражении ещё двух БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё два украинских беспилотника, направлявшихся на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин вечером 12 июня. О разрушениях сведений не было.

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву», — указал мэр.

Собянин добавил, что на местах падения обломков работают бригады столичных экстренных служб и другие эксперты. Сейчас общее число сбитых БПЛА с начала суток достигло 27.

В отчёте военных говорится, что за 12 июня над Россией уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Перехваты и удары зарегистрировали с восьми утра до восьми вечера над территориями двенадцати субъектов РФ.

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