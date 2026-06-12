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15-летняя девушка лишилась части руки на подработке в Ленобласти

В Ленинградской области девушке оторвало кисть на летней подработке.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области несовершеннолетняя девушка получила тяжелую травму во время летней подработки, повлекшую ампутацию части руки. Об инциденте сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Сообщается, что руку 15-летней девушки зажало вращающимися элементами производственного оборудования, в результате чего произошел отрыв кисти.

В результате инцидента правое запястье пострадавшей получило глубокие повреждения — мышцы были размозжены, а кожа фактически сорвана. На месте травмы остались многочисленные раны и участки с сильным истончением тканей.

Операция продолжалась свыше трех часов. Спасти кисть полностью из-за специфики травмы оказалось невозможно, однако врачи сделали всё от них зависящее для сохранения руки. Девочку ожидает длительное восстановление и медицинский контроль.