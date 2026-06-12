Заведующую детсадом отправили в тюрьму после того, как она покусала ребёнка

Заведующая детским садом в Британии укусила мальчика за руку, суд приговорил 57-летнюю Аманду Бирн к шести месяцам лишения свободы условно (с отсрочкой приговора на год) и обязал выплатить семье ребёнка компенсацию в размере 500 фунтов стерлингов, пишет Metro.
Инцидент случился осенью 2025 года в детсаду в Эрите (юго-восточный Лондон).
Заведующая попыталась скрыть произошедшее, она сказала родителям, что ребёнок сам себя укусил от досады. О виде заведующей рассказал другой сотрудник детсада.
«57-летняя Аманда Бирн оставила на руке ребёнка след от укуса. Когда родители пришли за сыном, им сообщили, что мальчик сам себя укусил от досады. Однако на следующий день родители получили звонок от сотрудника, ответственного за безопасность, который сообщил, что другой работник детсада заявил о вине Бирн», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что в мае этого года Бирн в ходе суда признала свою вину в нападении.
Родители мальчика признались, что случившееся стало для них «настоящим адом».
«Мы были шокированы, не могли поверить, что человек с такой ответственностью способен на подобное», — поделился отец.
«Мы ей доверяли, уважали, а когда узнали, что это Мэнди, были просто ошарашены», — рассказала мать мальчика.
Детсад временно закрыли, а позже лицензия учреждения была аннулирована.
Напомним, по данным Daily Express, в Британии 67-летнюю Дженис Никс признали виновной в непредумышленном убийстве пятилетней падчерицы Андреа Бернард, которую она посадила в кипяток в качестве наказания.