Заведующую детсадом отправили в тюрьму после того, как она покусала ребёнка

«57-летняя Аманда Бирн оставила на руке ребёнка след от укуса. Когда родители пришли за сыном, им сообщили, что мальчик сам себя укусил от досады. Однако на следующий день родители получили звонок от сотрудника, ответственного за безопасность, который сообщил, что другой работник детсада заявил о вине Бирн», — говорится в сообщении.